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28 квітня 2023, 12:00 Читать на русском

Банк Кредит Дніпро за місяць профінансував агробізнес на 200+ млн грн

Банк Кредит Дніпро надав агропідприємствам фінансування на 215,8 млн грн за оновленими умовами програми «Доступні кредити 5−7−9%», які стартували 14 березня 2023 року. Основними отримувачами кредитних коштів стали фермерські господарства Кіровоградської, Полтавської та Одеської областей.

Банк Кредит Дніпро надав агропідприємствам фінансування на 215,8 млн грн за оновленими умовами програми «Доступні кредити 5−7-9%», які стартували 14 березня 2023 року.
Фото: Банк Кредит Дніпро

«Незважаючи на повномасштабну війну, бізнес-клімат в Україні поступово відновлюється. Цьому, зокрема, сприяє фактор фінансової підтримки та пільгових програм від Уряду, які дозволяють підприємцям продовжувати свою діяльність попре все, — сказала Тетяна Поплавська, Заступник Голови Правління Банку Кредит Дніпро. — В 2023 році маємо найскладнішу посівну кампанію: втрата техніки, замінування земель, недостатність трудових ресурсів, проблеми із „зерновим коридором“ та логістикою тощо. Та не менш потужним викликом для більшості фермерів України є дефіцит обігових коштів на посівну агросезону 2023/2024», — додала Тетяна.

Банк Кредит Дніпро надає кредитну підтримку фермерським господарствам не лише у безпечних регіонах, а й позичальникам на деокупованих територіях. Складні багатоетапні реструктуризації діючого кредитного портфелю було проведено у Куп'янському, Золочівському, Чугуївському районах Харківської області, а також у Херсонській та Миколаївській областях. Банк здійснив перенесення строків погашення кредиту на терміни, погоджені з власниками бізнесу для можливості провести посівну, виходячи зі стратегії та строків відновлення бізнесу зі збереженням діючих умов кредитних договорів.

Як результат, реструктуризовано на взаємовигідних умовах 89% кредитного портфелю деокупованої частини Харківської області, 54% — Херсонської області, 100% — Миколаївської області. Ба більше, попри те, що всі позичальники у Запорізькій області окуповані, Банк врегулював питання по трьох кредитних угодах — це близько 10% кредитного портфелю.

Нагадаємо, у березні 2023 року уряд прийняв рішення щодо оптимізації державних програм «Доступні кредити 5−7−9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%» в умовах воєнного стану. Згідно з Постановою «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва» продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити для проведення посівної кампанії у 2022 році. Зокрема, продовжено строк отримання фінансової підтримки для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

Продовольча безпека України та світу — ключова мета агровиробників України.

Джерело: Мінфін
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