На честь коронації короля Чарльза та королеви Камілли Королівська пошта випускає чотири нові марки та конверт першого дня. Про це повідомляє The Guardian.
Королівська пошта випускає чотири марки на честь коронації короля Чарльза III (фото)
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Це лише третій випадок в історії, коли Королівська пошта випускає коронаційні марки, попередні дві були для Георга VI та королеви Єлизавети II.
Коронаційна марка зображує момент, коли корона святого Едуарда опускається на голову короля, який сидить у коронаційному кріслі, тримаючи скіпетр із голубом в одній руці і скіпетр із хрестом в іншій.
Сцена розгортається навпроти Вестмінстерського абатства з феєрверками нагорі та збройним салютом на задньому плані, а натовп приймає учать в вуличному святкуванні та спостерігає за церемонією на величезному екрані.
Інші марки відображають багатоконфесійну спільноту та культурне розмаїття Британії, а також природні ландшафти, глобальну торгівлю, тощо.
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