Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 189 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів та 6 БПЛА. Втрати ворога за 27 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 3694 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 7181 (+3) од,
- артилерійських систем — 2905 (+18) од,
- РСЗВ — 543 (+1) од,
- засоби ППО — 294 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2467 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5819 (+14) од,
- спеціальна техніка — 353 (+1).
Джерело: Мінфін
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