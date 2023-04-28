28 квітня європейська валюта подешевшала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,34 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подешевшало на 5 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
27 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,39 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
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