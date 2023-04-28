Валютний прогноз: питання підвищення «стелі» держборгу США до кінця не вирішено

Палата представників конгресу США схвалила пропозицію республіканської партії щодо підвищення «стелі» держборгу США на 1,5 трлн доларів. Однак ще розгляд цього рішення в Сенаті. Малоймовірно, що вдасться швидко дійти консенсусу, оскільки разом із збільшенням «стелі» передбачається скоротити оборонні витрати. Такий крок має велику кількість противників у Сенаті, через що невизначеність на ринках зберігається. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0833, а опір — на 1,1069. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1134, де можливе формування нового рівня опору та консолідація ціни. Якщо долар США закріпиться під позначкою 1,0974, він зможе зміцнитися до 1,0755, проте поки що найімовірніший сценарій ослаблення USD.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення вище 0,9118 доларів зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6697, а підтримка поки що не утворена. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення під рівнем 0,6619.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано рівень опору на 134,75. На даний момент USD прагне досягти позначки 132,02. Для цього йому необхідно закріпитися під рівнем 133,87.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2324, а опір — на 1,2526. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6109. Опір знаходиться на позначці 0,6169. У разі пробою рівня опору долар США може послабитись до 0,6086.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір поки що не сформований. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3554, ймовірне зростання долара США до 1,3605. Несподіване зміцнення CAD може розпочатися у разі подорожчання нафти.