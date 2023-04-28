Валютний прогноз: питання підвищення «стелі» держборгу США до кінця не вирішено

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: питання підвищення «стелі» держборгу США до кінця не вирішено

Палата представників конгресу США схвалила пропозицію республіканської партії щодо підвищення «стелі» держборгу США на 1,5 трлн доларів. Однак ще розгляд цього рішення в Сенаті. Малоймовірно, що вдасться швидко дійти консенсусу, оскільки разом із збільшенням «стелі» передбачається скоротити оборонні витрати. Такий крок має велику кількість противників у Сенаті, через що невизначеність на ринках зберігається. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0833, а опір — на 1,1069. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1134, де можливе формування нового рівня опору та консолідація ціни. Якщо долар США закріпиться під позначкою 1,0974, він зможе зміцнитися до 1,0755, проте поки що найімовірніший сценарій ослаблення USD.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення вище 0,9118 доларів зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6697, а підтримка поки що не утворена. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення під рівнем 0,6619.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано рівень опору на 134,75. На даний момент USD прагне досягти позначки 132,02. Для цього йому необхідно закріпитися під рівнем 133,87.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2324, а опір — на 1,2526. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6109. Опір знаходиться на позначці 0,6169. У разі пробою рівня опору долар США може послабитись до 0,6086.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір поки що не сформований. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3554, ймовірне зростання долара США до 1,3605. Несподіване зміцнення CAD може розпочатися у разі подорожчання нафти.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає Salwador Salwador и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами