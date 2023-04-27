Курс валют на вечір 27 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 27 квітня Закриття 27 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,44/40,82 40,26/40,66 18/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,95, євро — 41,45−41,61 грн.

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