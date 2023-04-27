Жіночі та сімейні підприємства можуть отримати до $35 тисяч на розвиток бізнесу. Як взяти участь

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголосила грантову програму з обсягом підтримки у $1,5 млн для малих та середніх сімейних і жіночих підприємств. В межах ініціативи планується надання грантів розміром від $10 000 до $35 000. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Малі, середні сімейні та жіночі підприємства, що виготовляють товари або надають послуги, зможуть отримати фінансову допомогу, яку можна витратити на:

релокацію бізнесу,

відкриття нового напряму бізнесу,

масштабування в межах України або вихід на міжнародні ринки.

Дедлайн подання заявки на участь — до 24 липня.

Хто може подати заявку

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими приватними підприємствами, фізичними особами-підприємцями або юридичними особами, що офіційно засновані та визнаються відповідними державними органами України і мають добру репутацію серед них, а також дотримуються усіх відповідних норм цивільного права та Податкового кодексу.

Якщо заявник є українським приватним підприємством, його кількість працівників повинна бути меншою, ніж 250 осіб, а річний оборот має бути меншим, ніж 50 млн євро, та/або річний баланс меншим, ніж 43 млн євро.

Сімейний бізнес — це бізнес, яким володіють та керують два та більше членів однієї родини; жіночий бізнес — це бізнес, яким володіє одна жінка або декілька жінок (доля володіння більше ніж 50%) та керує жінка.

Як взяти участь

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку та деталізований бюджет гранту.

Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року. Заявки на отримання грантової підтримки приймаються виключно в електронній формі шляхом заповнення аплікації на платформі Submittable за посиланням.

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