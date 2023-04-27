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27 квітня 2023, 13:35 Читать на русском

Кабмін погодив нову наглядову раду Укрпошти

Кабінет міністрів опублікував розпорядження, яким погодив переможців відбору на посади членів наглядової ради Укрпошти. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 371-р.

Кабінет міністрів опублікував розпорядження, яким погодив переможців відбору на посади членів наглядової ради Укрпошти.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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Члени наглядової ради Укрпошти

  • Абдрасілов Рінат — ексдиректор Киргизької біржі, Старший партнер Cambridge Management Consulting за напрямком Стратегія та цифрова трансформація для банківської справи та фінтеху;
  • Карновскі Якуб — директор інвестфонду Luma Investment, до перепризначення вже був членом наглядової ради Укрпошти, нині — член аглядової ради Укрзалізниці. У ролі експерту від Світового банку брав участь у реформуванні залізниць у Таїланді, Саудівській Аравії та інших;
  • Керрол Ґері Джон — Велика Британія, поштовий бізнес;
  • Малинська Олена — ексголова правління Банку Кредит Дніпро часів володіння банком Віктора Пінчука;
  • Мітюков Ігор — був ексголовою наглядової ради Національного депозитарію. У 2019 році уряд призначив його незалежним членом наглядової ради Ощадбанку, але призначення не було погоджене НБУ і Мітюкова звільнили.

Представники держави в наглядовій раді

  • Костянтин Гура — очільник Держенергоефективності, до призначення — перший заступник голови відомства;
  • Сергій Деркач — заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, до призначення у 2023 році — заступник керівника апарату та керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції у НАЗК.

Нагадаємо

У березні Міністерство економіки повідомило про призначення на посади представників держави у наглядовій раді Укрпошти першої ексзаступниці міністра юстиції Наталії Бернацької, а також Крістіни Прасолової — першої ексзаступниці очільника Нацдепозитарію та ексзаступниці міністра економіки. Проте в розпорядженні від 25 квітня Бернацької та Прасолової немає.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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