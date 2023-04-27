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27 квітня 2023, 11:02 Читать на русском

Ціни на нафту впали до квітневого мінімуму, прибуток промисловості Китаю знижується: що потрібно знати вранці

Головні новини зарубіжних ринків до цього ранку

Головні новини зарубіжних ринків до цього ранкуУ середу американські індекси торгувалися різноспрямованоS&P 500 втратив 0,4%, індекс Dow Jones — 0,7%, а високотехнологічний Nasdaq зріс приблизно на 0,5%.
Фото: pixabay.com

У середу американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 втратив 0,4%, індекс Dow Jones — 0,7%, а високотехнологічний Nasdaq зріс приблизно на 0,5%.

Побоювання інвесторів щодо погіршення ситуації у банківському секторі США затьмарили загальний оптимізм на ринку на тлі сильних фінансових результатів великих американських технологічних компаній.

Тим часом Nasdaq був єдиним основним фондовим індексом США, що завершив середовище зростанням: основним драйвером стало зростання акцій Microsoft в цей день більш ніж на 7%. Папери американського розробника програмного забезпечення досягли найвищого рівня більш ніж за рік після того, як квартальні фінансові результати перевершили очікування Волл-стріт.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,1%, японський Nikkei втратив 0,2%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,1%, сінгапурський STI впав на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,2% та 0,1% відповідно.

Все через побоювання щодо можливого уповільнення зростання економіки США на тлі зростаючих проблем у банківському секторі.

Падіння прибутку промислового сектору в Китаї продовжується

За даними Національного бюро статистики Китаю, за перші три місяці 2023 року прибуток китайських компаній знизився на 21,4% порівняно з минулим роком, оскільки промисловий сектор все ще зазнає наслідків пандемії COVID-19.

Дані щодо зниження промвиробництва в Китаї в першому кварталі 2023 року пішли за низкою індикаторів, що свідчать про загальне неоднорідне відновлення китайської економіки на початку цього року, зауважує Reuters.

Тим часом у перші три місяці 2023 року ВВП Китаю зріс на 4,5% у річному вираженні, перевершивши прогнози аналітиків.

Ціни на нафту впали до квітневого мінімуму через побоювання щодо майбутнього попиту

Ф'ючерси на Brent у середу подешевшали на 3,8%, до $77,69 за барель, а контракти на WTI впали на 3,6%, до $74,30.

Вартість нафти знизилася до березневих значень на тлі зростання побоювань щодо швидкого початку рецесії в США, яка, ймовірно, вплине на попит на енергоресурси.

Тим часом експерти вважають, що ОПЕК+ може незабаром оголосити про нове скорочення обсягу видобутку нафти, якщо перспективи майбутнього попиту будуть слабкими.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
27 квітня 2023, 12:15
#
Зато в нас з липня вже анонсували подорожчення на 7−9 грн!
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