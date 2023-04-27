Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 188 920 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 21 БПЛА та 2 танки. Втрати ворога за 26 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 3694 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7178 (+16) од,
- артилерійських систем — 2887 (+10) од,
- РСЗВ — 542 (+3) од,
- засоби ППО — 293 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2461 (+21),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5805 (+13) од,
- спеціальна техніка — 352 (+0).
Джерело: Мінфін
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