Євро подорожчало на 11 копійок. Офіційний курс валют

27 квітня європейська валюта подорожчала на 11 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,39 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

26 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,28 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 29 копійок у купівлі та продажу.

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