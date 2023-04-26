До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 29 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 26 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 26 квітня
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Закриття 26 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,25/40,64
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40,54/40,93
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29/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,67−37,80, євро — 41,35−41,52 грн.
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Джерело: Мінфін
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