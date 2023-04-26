Станьте експертом криптовалютного ринку з допомогою БУРШ

Війна, що триває в Україні, стала справжнім викликом для кожного. Ще до повномасштабного вторгнення з України виводили мільярди доларів , а війна пришвидшила цей процес. Руйнування інфраструктури, бойові дії та хвиля біженців лише підкреслюють масштаб проблеми.

«Кому війна, а кому мати рідна»

Це висловлювання не має нічого спільного із українським суспільством. Звичайно, є ті, хто заробляє великі статки, але війна зробила народ уразливим і знищила фінансову подушку безпеки багатьох.

Наразі, Україна фінансується західними партнерами, але потрібно відбудувати мир і благополуччя у країні, що потребує багато зусиль, інвестицій та часу. Але…

Україна — найперспективніший інвестиційний проект століття. (Можливо)

Рік тому ми не розуміли, чи буде існувати українська держава. Сьогодні ми впевнені у своїй перемозі. Але справжня перемога — це мир, благополуччя і розквіт України. Усе це потребує великої кількості зусиль, інвестицій та часу. Логістика, сільське господарство, будівництво, торгівля, легка і важка промисловість… Усе це вимагає встановлення стійкого миру, але деякі сфери актуальні вже сьогодні

КриптоУкраїна — драйвер відбудови

Ще до війни українське крипто-суспільство було одним з найбільших у світі. Так, за даними Triple A, майже 6 мільйонів українців володіють криптою

Заробіток на крипті має переваги — дохідність, свобода, велика кількість інструментів. Однак всі плюси перекреслюються тим, що крипта залишається в сірій зоні. І тут ми очікуємо революційний прорив, а саме — легалізацію криптовалют в Україні.

Найбільші дивіденди дають інвестиції у навчання

Щоб заробити на крипті, необхідно розуміти ринок, інструменти, термінологію. Усе це може налякати новачків. Гарна новина у тому, що сьогодні вже є велика кількість навчальних матеріалів. Погана новина — відсутність структурованості.

Бізнес у рваних штанях — українська криптосім'я

Проблему структурованості навчальних матеріалів вирішила команда БУРШ.

Із червня 2022 року канал «Бізнес у рваних штанях» навчає українців працювати з криптою, інвестувати, ділиться думками та ідеями, виходячи з власного досвіду. В каналі уже зібрана велика навчальна база, яка дає розібратись із такими складними речами, як NFT, DEX, META, Trust Wallet, Binance, P2P…

Але команді цього було замало. Нещодавно відбувся реліз інструменту, який дозволяє інвесторам формувати свій портфель в один клік. Початківці можуть заробляти на крипторинку купуючи портфель БУРШ, досвідчені криптани — оптимально розподіляти ризик і прибуток.



Сервіс доступний за посиланням.

Особливості сервісу

Можливість зібрати криптопортфель і почати пасивний заробіток буквально у пару кліків. Це швидко, зручно і, найголовніше — безпечно. Криптопортфель буде зібраний за одним із трьох варіантів. Ви можете самостійно обрати свою стратегію, або довіритись команді БУРШ.

Варіанти криптопортфелю

Криптостарт

Можливість обрати одну з трьох стратегій: консервативну, помірну і агресивну.

Набірний криптопортфель

Ви особисто обираєте монети для інвестування, однак вибір обмежений. Тут не можна обрати низьколіквідні та скам-проекти.

Смарт

Портфель, який дає можливість ребалансуватись, тримати рівень ризику та прибутку, оптимізувати прибуток.

Додатковий інструментарій БУРШ

Купівля NFT

Безкоштовні консультації

Закрита спільнота «своїх»

В планах на майбутнє — реалізація послуг «Гарант», «Крипто-краудфандинг», «Крипто-аукціон».

БУРШ — це велика платформа, яка стане у нагоді всім криптанам. Новачки зможуть швидше розібратись у тонкощах таких інвестицій, а експерти отримують український продукт, який дозволяє максимізувати прибутки на крипторинку.

Приємні плюшки

Команда не робить із сервісу піраміду, обіцяючи шалені відсотки. Ви можете дізнатись, яку дохідність має той чи інший актив, або конкретний портфель.

Можливість регулювати власні TP і SL без складної математики. Заробили 10, 25, 50 відсотків? Фіксуємо прибуток і не хвилюємось за майбутні рухи графіку.

Пояснення та підказки на кожному кроці. На БУРШ можна дізнатись про усі показники, визначення, подивитись за графіками, ознайомитись буквально із усім інструментарієм інвестора. І головне — усе це безкоштовно і українською мовою

Сімейний ключ для криптовалют

БУРШ створили сервіс, який буде зрозумілий навіть школяру. Все просто і розкладено по полицях. При цьому, що важливо — вони надають доступ до складних і просунутих інструментів. З однієї сторони — усе вкрай просто, з іншої — професійно.

Тут є місце для кожного — для агресивних інвесторів у альткоїни, фанатів NFT, консервативних і виважених трейдерів, для новачків та акул криптобізнесу. І головне — усе це українською мовою. Є чим пишатись, навіть поки іде війна — українська криптотусовка розвивається!

Якщо ж такі терміни, як «інвестиційні портфелі», «NFT», «SL», «TP» вас лякають — це нормально. Читайте канал БУРШ, спілкуйтесь із командою в чаті і занурюйтесь у криптотусовку України, щоб разом відбудовувати наше майбутнє.