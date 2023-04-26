Держбюджет за квартал отримав від приватизації рекордну за останні десять років суму

За перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн. Це найкращий показник роботи Фонду держмайна за останні десять років. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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В середньому за перший квартал протягом останнього десятиліття приватизація приносила 234 млн грн.

«Наша мета — чесна та прозора приватизація з максимальною конкуренцією на аукціонах. Результат за перший квартал свідчить про те, що бізнесу цікаво інвестувати в державні активи. Тому зараз працюємо над тим, щоб незабаром відновити велику приватизацію», — заявив Голова ФДМУ Рустем Умєров.

В I кварталі 2023 року ФДМУ виставляв на торги логістичні, торговельні, складські, спиртові активи тощо. Зокрема, вдалося вперше приватизувати морський порт в Україні. Торги за порт «Усть-Дунайськ» принесли до бюджету понад 200 млн грн.

Також інвестори активно цікавилися спиртовими активами. Наприклад, під час торгів з продажу Сторонибабського спиртзаводу його вартість зросла у 2,7 раза — до 142 млн грн. Крім того, приватизація Барського спиртокомбінату принесла до держбюджету 21,3 млн грн — у 4,7 раза більше стартової ціни.