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26 квітня 2023, 12:31 Читать на русском

Alphabet збільшила виторг і оголосила зворотний викуп акцій на $70 мільярдів

Alphabet, материнська компанія Google, збільшила виторг у першому кварталі 2023 року на 3%. Цей показник перевершив прогнози ринку. Попит на хмарні послуги зріс, а продаж реклами збільшився більше, ніж очікувалося. Рада директорів компанії схвалила зворотний викуп акцій на суму до $70 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Alphabet, материнська компанія Google, збільшила виторг у першому кварталі 2023 року на 3%.
Фото: globalaccountancyinstitute.com

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Інвестори вітали план зворотного викупу, внаслідок чого акції Alphabet зросли на 4% у неробочий час, перш ніж скоротили прибуток, торгуючись з підвищенням на 1,6%.

Alphabet повідомила про невелике падіння продажів реклами в першому кварталі порівняно з минулим роком до $54,55 млрд, що перевершило оцінки аналітиків у $53,71 млрд.

Це був третій подібний спад для компанії відколи вона стала публічною в 2004 році, але другий поспіль після падіння продажів реклами в четвертому кварталі на 3,6%.

Alphabet повідомила про зростання прибутку на акцію у розмірі $1,17, що перевищує середню оцінку $1,07 за акцію.

Виторг сервісу Google Cloud збільшився на 28% — до $7,45 млрд.

Чистий прибуток Alphabet зменшився на 8%, до $15,05 млрд порівняно з $16,44 млрд роком раніше.

Джерело: Мінфін
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