Росія захоплює іноземні компанії у відповідь на заморожування активів

Росія ввела дві іноземні компанії під тимчасову державну адміністрацію у відповідь на замороження активів США та їх союзниками. Про це повідомляє Bloomberg.

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Президент Росії Володимир Путін у вівторок ввечері підписав указ, який дозволяє уряду вводити тимчасовий державний контроль над майном або цінними паперами, що належать компаніям або особам з так званих «недружніх» держав.

Управляти тимчасово арештованими активами буде Федеральне агентство з управління державним майном, підрозділ Мінфіну РФ.

Путін також затвердив перелік майна, яке потрапляє під тимчасове управління відповідно до указу.

Станом на 25 квітня, в ньому опинилися 83,73% енергетичної компанії «Юніпро», які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії «Фортум», яка належить нідерландським дочірнім компаніям фінського енергохолдингу Fortum.

Зазначається, що у разі потреби перелік активів може бути розширений.