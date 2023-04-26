Інвестори в США позбавляються акцій китайських компаній, побоювання банківської кризи: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 2%, а індекс Dow Jones знизився на 1%.

Інвестори переймаються стабільністю банківського сектора США після звіту First Republic Bank. Крім того, напередодні було опубліковано індекс споживчої довіри у США. За даними Conference Board, у квітні цей показник знизився до дев'ятимісячного мінімуму, тобто побоювання американських споживачів щодо майбутнього зростають. Це ще більше підвищує ризик початку цьогорічної рецесії, повідомляє Reuters.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,2%, японський Nikkei знизився на 0,6%, південнокорейський Kospi втратив 0,1%, сінгапурський STI скоротився на 0,2%, китайський Shanghai Composite практично не змінився, а гонконзький Hang Seng зріс на 0,8%.

Змішана динаміка на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону пов'язана з побоюваннями, що зростають, щодо проблем у банківському секторі США.

Акції регіональних банків США відновили падіння

Індекс банківського сектора США — KBW Bank — знизився вчора приблизно на 4% і досяг найнижчого рівня з листопада 2020 року.

Настрої інвесторів погіршилися через проблеми First Republic Bank з утриманням депозитів. Ситуація уособлює спільні проблеми в секторі: невеликі регіональні банки важко долають банківську кризу, яка почалася минулого місяця.

За підсумками вчорашніх торгів знижувалася вартість паперів практично всіх представників галузі, у тому числі найбільших кредиторів США: Bank of America (-3,2%), JPMorgan (2,2%), Citigroup (2,3%), Wells Fargo (- 2,2%) та Morgan Stanley (-2,4%).

Китайські акції, що торгуються в США, втратили понад $100 млрд з початку місяця

За даними Yahoo Finance, індекс Nasdaq Golden Dragon, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, що торгуються на американських біржах, з початку квітня знизився більш ніж на 10%. Це найгірший результат із жовтня минулого року.

Все через побоювання щодо геополітичної напруженості навколо Китаю, які затьмарюють оптимізм, пов'язаний із відновленням економіки країни після пандемії COVID-19.

За даними Morgan Stanley, цього місяця основними продавцями китайських акцій у США були американські хедж-фонди, які раніше робили ставку на зростання китайського фондового ринку.