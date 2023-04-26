Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 188 410 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
640 російських окупантів, 3 БПЛА та 4 танки. Втрати ворога за 25 квітня
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- особового складу — близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
- танків — 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7162 (+11) од,
- артилерійських систем — 2877 (+14) од,
- РСЗВ — 539 (+0) од,
- засоби ППО — 292 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2440 (+3),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5792 (+8) од,
- спеціальна техніка — 352 (+7).
Джерело: Мінфін
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