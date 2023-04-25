Курс валют на вечір 25 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 25 квітня Закриття 25 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,43/40,82 40,22/40,62 21/20

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 41,48−41,65 грн.

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