До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 25 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 25 квітня
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Закриття 25 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,43/40,82
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40,22/40,62
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21/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 41,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 41,48−41,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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