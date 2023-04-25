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25 квітня 2023, 18:04 Читать на русском

Вартість усіх корисних копалин України становить майже $15 трильйонів — Forbes

Загальна вартість корисних копалин України становить $14,8 трлн. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Загальна вартість корисних копалин України становить $14,8 трлн.
Фото: pixabay.com

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«Природні ресурси — один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», — йдеться в повідомленні.

На початок 2005 року розвідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних експертів — понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7−10 трлн.

Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% - залізна руда, кожен з інших активів — менше ніж 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
youknow
youknow
25 квітня 2023, 18:25
#
Нещодавно писали про 32 трільона $. Де занизили ціну?
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0
Rubi0
Rubi0
25 квітня 2023, 19:40
#
Из 14 трл 9трл это каменный уголь при этом угольная отрасль убыточная. По сути это неликвид в современным мире с зеленой повесткой.
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