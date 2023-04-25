Вартість усіх корисних копалин України становить майже $15 трильйонів — Forbes

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«Природні ресурси — один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», — йдеться в повідомленні.

На початок 2005 року розвідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних експертів — понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7−10 трлн.

Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% - залізна руда, кожен з інших активів — менше ніж 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн.