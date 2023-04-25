Нова пошта почала встановлювати на звільнених територіях модульні мобільні відділення (фото)

Компанія Нова пошта запустила новий формат відділення для роботи на деокупованих територіях. Там розгортатимуть модульні мобільні відділення. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Модульне мобільне відділення

Таке відділення має площу 68 кв. м та складається із 4 модулів:

Тераса площею 19 кв. м, де розміститься поштомат. Зона обслуговування клієнтів. Тут розташовані два робочих місця оператора, примірочна та стіл для огляду посилок. Також для комфорту співробітників модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником. Складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами. Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 м². Зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів. Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима.

На встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно 1−2 дні.

Перше відділення

Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині. У ньому клієнти можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.

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Загалом Нова пошта планує цього року виготовити та встановити 20 мобільних відділень.