LVMH стала першою європейською компанією з капіталізацією понад $500 мільярдів: що потрібно знати вранці

У понеділок американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 виріс на 0,1%, індекс Dow Jones додав 0,2%, а високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,3%.

Учасники ринку зберігають обережність напередодні виходу квартальних фінансових звітів великих американських компаній та нових економічних даних.

Сьогодні про свої фінансові результати за квартал повідомлять такі компанії, як McDonald's, PepsiCo, UPS, 3M, Verizon та General Motors. Інвестори також стежитимуть за UBS Group, яка представить свій перший звіт про прибутки та збитки після поглинання швейцарського банку Credit Suisse.

Акції Азії знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,3%, південнокорейський Kospi впав на 1,6%, сінгапурський STI скоротився на 0,7%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,8% та 1,7% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,2%.

Акції Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно знижувалися на тлі падіння американського індексу Nasdaq у понеділок. Індекс знижувався через невпевнену динаміку акцій технологічних компаній напередодні виходу квартальних фінансових звітів великих представників галузі, включаючи Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google) та Amazon.

BlackRock: ринки, що розвиваються, мають перевагу перед рештою світу

Найбільший у світі керуючий активами віддає більшу перевагу акціям та облігаціям країн, що розвиваються, очікуючи швидкого відновлення економіки Китаю, а також закінчення циклу підвищення відсоткових ставок.

На думку аналітиків з BlackRock, центральні банки країн, що розвиваються, діють швидше, ніж ФРС США, і раніше завершать підвищення ставок.

Moët Hennessy Louis Vuitton стала першою європейською компанією з капіталізацією понад $500 млрд

Акції виробника предметів розкоші виросли до нового історичного максимуму завдяки сильним продажам у першому кварталі 2023 року, зокрема завдяки зростаючому попиту споживачів на сумки Louis Vuitton та одяг під брендом Christian Dior.

LVMH є материнською компанією таких брендів, як Louis Vuitton, Dom Perignon, Givenchy та Tiffany & Co. Бернар Арно — основний власник LVMH — на даний момент є найбагатшою людиною у світі зі статком близько $212 млрд.

Депозити First Republic Bank скоротилися більш ніж на $70 млрд за квартал

За підсумками першого кварталу 2023 року загальна сума депозитів First Republic Bank знизилася з $176 млрд до $104,5 млрд попри те, що американський кредитор отримав підтримку $30 млрд від Bank of America, Citigroup, JPMorgan і Wells Fargo.

First Republic Bank привернув до себе пильну увагу після того, як минулого місяця впали Silicon Valley Bank і Signature Bank, підірвавши довіру до регіональних банків США. Акції First Republic Bank впали на понад 20% після закриття торгів у понеділок.