Минулої доби українські захисники ліквідували ще 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 187 770 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
690 російських окупантів, 24 БПЛА та 5 танків. Втрати ворога за 24 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків — 3688 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7151 (+12) од,
- артилерійських систем — 2863 (+14) од,
- РСЗВ — 539 (+0) од,
- засоби ППО — 291 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2437 (+24),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5784 (+31) од,
- спеціальна техніка — 345 (+6).
Джерело: Мінфін
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