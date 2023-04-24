Бізнес закликав НБУ послабити регуляторний тиск на небанківські фінустанови

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації закликали Нацбанк оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських надавачів платіжних послуг, щоб зменшити тиск на учасників ринку та сприяти впровадженню технологічних інновацій. Про це йдеться на сайті EBA.

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1 травня закінчується термін дії ліцензій для таких установ, а для продовження роботи вони мають пройти процедуру авторизації діяльності.

Зі свого боку, компанії заявляють про затягування розгляду наданих пакетів документів. Наприклад, НБУ вимагає додаткові документи, які не передбачені законодавством, та оригінали документів у письмовій або електронній формі, що може бути проблематично за умов воєнного часу.

«Відсутність ліцензій у небанківських надавачів фінансових послуг може спричинити перебої у роботі платіжного ринку України вже найближчими тижнями, а також призвести до значного скорочення обсягів безготівкових розрахунків та відкату безготівкової економіки», — наголосили в EBA.

Падіння ринку

За оцінкою експертів, ймовірне падіння ринку безготівкових платежів може становити 35−40%. При скороченні та збереженні регуляторного тиску на цей сегмент фінансового ринку відбудеться значне скорочення онлайн-сервісів та магазинів, що загалом негативно вплине на економіку країни.

В асоціації вважають, що збереження можливості здійснення платежів з використанням послуг небанківських фінустанов є життєво необхідним для збереження показників безготівкових розрахунків та забезпечення доступу до фінансових послуг для клієнтів.