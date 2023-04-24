Банки видали ще 1,7 мільярда пільгових кредитів бізнесу

Протягом минулого тижня бізнес залучив ще 1,7 мільярда гривень пільгових кредитів за урядовою програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Скільки видали банки

З початку великої війни у рамках програми було укладено понад 25 тим кредитних договорів на загальну суму 100,97 млрд грн, з яких 58,8 млрд грн на антивоєнні цілі.

Ще 27,48 млрд грн отримали сільськогосподарські виробники, 1,55 млрд грн спрямували на інвестиційні цілі, 7,30 млрд грн на антикризові кредити та 4,35 млрд грн — на рефінансування попередньо отриманих кредитів.