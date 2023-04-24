Fitch підтвердив рейтинг Києва

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні «CC», у національній — «CCC-». Про це повідомляється в пресрелізі агентства.

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Що означає підтвердження рейтингу

Місто виконує всі фінансові зобов'язання, ліквідність значно покращилася у 2022 році, а прямий борг міста скоротився відповідно до графіка погашення.

«Загальний борг Києва, включно з боргом муніципальних підприємств та безвідсоткові казначейські кредити, укладені до 2014 року, що підлягають списанню державою, зменшився до 6,16 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Агентство також зазначило, що Київ повністю погасив незабезпечений борг спеціальної фінансової компанії PRB Kyiv Finance Plc у 2022 році та не має іншого непогашеного боргу в іноземній валюті.

Водночас існує підвищений ризик погіршення ліквідності та здатності Києва обслуговувати нові борги та підтримувати комунальні підприємства. На ситуацію впливає і невизначеність щодо темпів відновлення економіки країни, доступ до ринку капіталу, і вартість боргу після завершення війни.

Однак в агентстві зазначили, що фінансове становище Києва у 2022 році не погіршилося, операційний баланс був позитивним. Fitch припускає, що у 2023 році ситуація не зміниться.

Борг міста скоротився відповідно до його погашення.