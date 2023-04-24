Станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 062,0 млрд грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня п.р. Про це йдеться в даних Фонду.
За березень сума вкладів фізосіб у банках зросла на 6,6 мільярда
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Вклади фізосіб
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2023 року:
- вклади у національній валюті - 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень);
- вклади в іноземній валюті - 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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Нагадаємо
З 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Коментарі - 1
P. S. Знімав через приват.