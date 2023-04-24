За березень сума вкладів фізосіб у банках зросла на 6,6 мільярда

Вклади фізосіб

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2023 року:

вклади у національній валюті - 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень);

вклади в іноземній валюті - 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

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Нагадаємо

З 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.