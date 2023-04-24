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24 квітня 2023, 13:37 Читать на русском

Credit Suisse фіксує подальший відтік активів

У першому кварталі банк Credit Suisse зафіксував відтік активів на понад 61 млрд швейцарських франків ($68,8 млрд), пише Reuters.

У першому кварталі банк Credit Suisse зафіксував відтік активів на понад 61 млрд швейцарських франків ($68,8 млрд), пише Reuters.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВідтік активівКлієнтські депозити банку скоротилися на 67 млрд франків ($75,3 млрд) за квартал.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відтік активів

Клієнтські депозити банку скоротилися на 67 млрд франків ($75,3 млрд) за квартал.

Значний відтік активів походив з підрозділу з управління активами і відбувався у всіх регіонах. «Ці відтоки зменшилися, але станом на 24 квітня 2023 року ще не припинилися», — йдеться в повідомленні Credit Suisse.

Активи, якими управляє флагманський підрозділ з управління активами, впали до 502,5 млрд франків ($565 млрд) наприкінці березня порівняно з 707 млрд франків ($795 млрд) за той же період минулого року.

Читайте: Падіння Credit Suisse: чому світ знову опинився на порозі фінансової кризи

Клієнти швидко почали виводити гроші з Credit Suisse після того, як він потрапив у пастку ринкових потрясінь, викликаних крахом американських кредиторів Silicon Valley Bank і Signature Bank.

Потрясіння активів також відбулося у швейцарському підрозділі банку, де приватні клієнти вивели 6,9 млрд франків ($7,8 млрд) внаслідок втрати довіри, що викликало питання про майбутнє бренду Credit Suisse.

167-річний банк, ймовірно, востаннє повідомив про фінрезультати, оскільки очікується, що угода про поглинання із UBS буде завершена найближчим часом.

Джерело: Мінфін
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