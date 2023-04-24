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24 квітня 2023, 10:45 Читать на русском

Фондові індекси знижуються, а інвестори стурбовані падінням доходів компаній: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Американські акції знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 0,1%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Сезон корпоративної звітності в США у розпалі. За даними FactSet, 76% компаній, що відзвітували, перевершили оцінки аналітиків з прибутку на акцію, але при цьому корпоративні прибутки знижуються. За прогнозом Refinitiv, прибуток компаній із індексу S&P 500 за перший квартал 2023 року в середньому впаде на 5,2%.

Тим часом цього тижня про свої фінансові результати повідомлять великі американські технологічні компанії, серед яких Alphabet (материнська компанія Google), Microsoft та Amazon.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 1,9%, південнокорейський Kospi подешевшав приблизно на 1%, гонконгський Hang Seng втратив 1,7%, китайський Shanghai Composite скоротився на 1,1%, а японський Nikkei та сінгапурський STI зросли на 0,2% та 0,6%. Сьогодні ринки Азії також переважно знижуються.

Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ф'ючерси на Brent подешевшали сьогодні на 0,9% до $80,91 за барель, а контракти на WTI впали майже на 1% до $77,13. Минулого тижня обидва інструменти втратили більш ніж 5%. Інвестори побоюються зниження попиту на нафту на тлі високих процентних ставок, а також стану світової економіки, що погіршується.

Wells Fargo: США увійде до рецесії наприкінці цього року, але ФРС навряд чи почне знижувати ставки

На думку стратегів з американського банку, висока інфляція та подальше зростання відсоткових ставок призведуть до того, що американська економіка скотиться до рецесії наприкінці цього року.

При цьому у Wells Fargo не очікують, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки, перш ніж регулятор не буде впевнений у тому, що інфляція перебуває на шляху до досягнення цільового рівня 2%. Це, ймовірно, станеться не раніше ніж 2024 року.

Аналітики з Wells Fargo прогнозують, що ФРС підвищить ставки на 0,25% як на травневому, так і червневому засіданнях. При цьому у банку очікують, що наступного року регулятор почне стрімко знижувати відсоткові ставки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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