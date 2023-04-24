Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 187 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів, 11 БПЛА та 8 танків. Втрати ворога за 23 квітня
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7139 (+8) од,
- артилерійських систем — 2849 (+12) од,
- РСЗВ — 539 (+0) од,
- засоби ППО — 289 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2413 (+11),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка — 339 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі