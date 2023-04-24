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24 квітня 2023, 11:20 Читать на русском

Український паспортний сервіс став доступний у Кельні

Державна міграційна служба продовжує розширювати географію надання послуг ДП «Документ» у Німеччині. З 21 квітня 2023 року в місті Кельн (Köln) розпочали роботу вісім програмно-технічних мобільних комплексів — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс». Про це пише uamedia.eu.

Державна міграційна служба продовжує розширювати географію надання послуг ДП «Документ» у Німеччині.
Фото: uamedia.eu

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Де знаходиться

Мобільно-технічні комплекси розташовані за адресою: Breslauer Platz, Köln, 50668.

Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у місті Кельн наразі здійснюється виключно за попереднім записом до електронної черги, записатися можна за посиланням. Надання послуг за живою чергою відсутнє.

Які послуги, можуть отримати громадяни України у місті Кельн

• оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

• обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

• обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

• одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

• обмін посвідчення водія (онлайн-запис поки що недоступний).

Нагадаємо

Крім Німеччини підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та Берліні (Німеччина).

Джерело: Мінфін
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