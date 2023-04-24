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24 квітня 2023, 9:43 Читать на русском

Частка юаня в глобальних платежах у березні зросла до 2,26%

Частка китайської валюти — юаня в глобальних платежах зросла з 2,19% у лютому до 2,26% у березні. Про це йдеться в даних SWIFT, передає Укрінформ.

Частка китайської валюти — юаня в глобальних платежах зросла з 2,19% у лютому до 2,26% у березні.
Фото: depositphotos.com

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Валюта Китаю за підсумками березня залишилася п’ятою за активністю приросту її використання в міжнародних розрахунках.

Так, минулого місяця обсяг маси юаня в платежах у системі SWIFT зріс на 25,04%, що також більше, ніж у лютому, коли приріст становив 21,46%.

Без урахування показників єврозони (євро), юань посідає сьоме місце з часткою 1,67% серед національних валют, що використовуються в глобальних розрахунках (долар США, японська єна, британський фунт стерлінгів та інші).

Нагадаємо

Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
24 квітня 2023, 10:01
#
😂😂🤣🤣🤣
+
0
Сергій Т
Сергій Т
24 квітня 2023, 10:15
#
Заміна рубля юанем — один з суттєвих кроків захоплення і китаїзації ерефії.
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