Частка китайської валюти — юаня в глобальних платежах зросла з 2,19% у лютому до 2,26% у березні. Про це йдеться в даних SWIFT, передає Укрінформ.
Частка юаня в глобальних платежах у березні зросла до 2,26%
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Валюта Китаю за підсумками березня залишилася п’ятою за активністю приросту її використання в міжнародних розрахунках.
Так, минулого місяця обсяг маси юаня в платежах у системі SWIFT зріс на 25,04%, що також більше, ніж у лютому, коли приріст становив 21,46%.
Без урахування показників єврозони (євро), юань посідає сьоме місце з часткою 1,67% серед національних валют, що використовуються в глобальних розрахунках (долар США, японська єна, британський фунт стерлінгів та інші).
Нагадаємо
Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.
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