Частка юаня в глобальних платежах у березні зросла до 2,26%

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Валюта Китаю за підсумками березня залишилася п’ятою за активністю приросту її використання в міжнародних розрахунках.

Так, минулого місяця обсяг маси юаня в платежах у системі SWIFT зріс на 25,04%, що також більше, ніж у лютому, коли приріст становив 21,46%.

Без урахування показників єврозони (євро), юань посідає сьоме місце з часткою 1,67% серед національних валют, що використовуються в глобальних розрахунках (долар США, японська єна, британський фунт стерлінгів та інші).

Нагадаємо

Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти РФ.