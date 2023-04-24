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24 квітня 2023, 9:20 Читать на русском

У світі різко зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання військових видатків у багатьох країнах. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми $2,24 трильйона. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання військових видатків у багатьох країнах.
Фото: slovoidilo.ua

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Обсяг військових витрат у світі

Загальний обсяг військових витрат у світі зростає восьмий рік поспіль. У лютому 2022 року, після нападу Росії на Україну кілька країн Європи різко збільшили свої військові бюджети, зокрема:

  • Фінляндія (+36%)
  • Литва (+27%)
  • Швеція (+12%)
  • Польща (+11%).

Данія, оголосила про плани послідовного збільшення витрат на оборону протягом найближчого десятиліття.

У Великобританії витрати на оборону досягли $68,5 млрд. За даними Стокгольмського міжнародного інституту це зростання багато в чому зумовлене великою військовою допомогою Лондона Україні, яка склала $2,5 млрд або 3,6% військових витрат країни.

Військові витрати Німеччини 2022 року зросли на 2,3% до $55,8 млрд. Після початку російської агресії проти України Німеччина створила позабюджетний фонд у розмірі $105 мільярдів, які будуть використані для переозброєння бундесверу.

Читайте: Військові видатки можуть збільшити більше ніж на 500 мільярдів — Железняк

Сполучені Штати, як і раніше, з великим відривом лідирують у світі за обсягом військових витрат. Минулого року вони становили $877 млрд — 39% від загальних світових показників. Це зростання багато в чому було зумовлене безпрецедентним рівнем військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.

Китай залишається другою у світі країною за величиною військових витрат, у 2022 році вони досягли близько $292 млрд. Військовий бюджет КНР зростає 28 років поспіль.

У списку країн з найбільшими військовими бюджетами свої місця також зайняли Індія та Саудівська Аравія. Індія витратила на армію $81,4 млрд, через зростання напруженості на кордонах країни з Пакистаном і КНР. Військові витрати Саудівської Аравії минулого року зросли на 16% і сягнули $75 млрд. Вони становили 7,4% ВВП країни.

Боротьба з російською агресією призвела до того, що в Україні відбувся найвищий річний приріст військових витрат, колись зафіксований SIPRI. У 2022 році обсяг фінансування оборонної галузі в країні досяг $44 млрд, збільшившись на 640%.

Військові витрати України становлять до 34% ВВП.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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