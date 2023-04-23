Минулої доби українські захисники ліквідували ще 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 186 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
690 російських окупантів та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 23 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
- танків — 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7131 (+1) од,
- артилерійських систем — 2837 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 2402 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка - 339 (+2).
Джерело: Мінфін
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