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23 квітня 2023, 17:10 Читать на русском

Стало відомо, коли в Україні запрацюють магазини Zara, Bershka та H&M

Іспанський ритейлер одягу Inditex Group, якому належать бренди Zara, Bershka та Stradivarius, може ухвалити рішення про повернення в Україну цього літа. Однак, підготовка до відкриття займе місяць. Про це повідомляє Forbes.

Іспанський ритейлер одягу Inditex Group, якому належать бренди Zara, Bershka та Stradivarius, може ухвалити рішення про повернення в Україну цього літа.
Фото: ucsc.org.ua

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За словами голови Української ради торгових центрів Максима Гаврюшина, українська Inditex щомісяця порушує питання відкриття в Україні магазинів ритейлера, які простоюють із лютого 2022 року. І, якщо Inditex ухвалить рішення про відкриття, підготовка може розпочатися з липня. Тоді відкритися торгові точки можуть у період із серпня по листопад 2023-го.

«Безпека наших співробітників та їхніх сімей залишається пріоритетом. Inditex продовжує розробляти спеціальний план підтримки своїх співробітників та магазинів», — прокоментували у центральному офісі Inditex.

Ще один міжнародний ритейлер — H&M — спочатку планував відновити роботу в Україні після Нового року. Потім шведська компанія вирішила відкрити свої українські магазини лише після закінчення війни.

«Ми стежимо за розвитком подій в Україні, але найвищим пріоритетом для нас є безпека наших колег та клієнтів», — сказано у відповіді компанії на запит журналістів.

Джерело: Мінфін
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