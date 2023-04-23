Binance дозволила поповнювати депозити з російських карток — росЗМІ

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Що відомо

У службі підтримки Binance підтвердили можливість поповнювати депозити з російських карток через Qiwi.

В особистому кабінеті також зазначено, що платформа підтримує всі картки Visa,Mastercard та інші картки, випущені в Росії.

Російські клієнти можуть поповнити депозити в рублях, турецьких лірах, британських фунтах, євро, казахстанських тенге, австралійських доларах, українських гривнях, чеських кронах та деяких інших валютах. Долар США недоступний.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Binance скасувала ліміт €10 тис. для облікових записів росіян, який був встановлений навесні 2022 через санкції проти Росії. Пізніше в пресслужбі платформи повідомили, що вони, як і раніше, дотримуються обмежень щодо Росії.