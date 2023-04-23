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23 квітня 2023, 15:27 Читать на русском

Binance дозволила поповнювати депозити з російських карток — росЗМІ

Криптобіржа Binance дозволила своїм клієнтам поповнювати депозити з російських карт та гаманців Qiwi, повідомило агентство «Прайм».

Криптобіржа Binance дозволила своїм клієнтам поповнювати депозити з російських карт та гаманців Qiwi, повідомило агентство «Прайм».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ службі підтримки Binance підтвердили можливість поповнювати депозити з російських карток через Qiwi.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У службі підтримки Binance підтвердили можливість поповнювати депозити з російських карток через Qiwi.

В особистому кабінеті також зазначено, що платформа підтримує всі картки Visa,Mastercard та інші картки, випущені в Росії.

Російські клієнти можуть поповнити депозити в рублях, турецьких лірах, британських фунтах, євро, казахстанських тенге, австралійських доларах, українських гривнях, чеських кронах та деяких інших валютах. Долар США недоступний.

Читайте: Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Binance скасувала ліміт €10 тис. для облікових записів росіян, який був встановлений навесні 2022 через санкції проти Росії. Пізніше в пресслужбі платформи повідомили, що вони, як і раніше, дотримуються обмежень щодо Росії.

Джерело: Мінфін
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