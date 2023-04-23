Експерт попередив про «чорного лебедя» на ринку

Ринок зіткнувся з такою подією, як «чорний лебідь», коли нещодавнє ралі надуло бульбашку, яка може луснути будь-якої миті. Про це заявив технічний аналітик Джеф Бірман, пише Business Insider.

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Тривожне поєднання

Головний фахівець з ринку в TheoTrade вказав на тривожне поєднання 5 активів на ринку, що передбачає, що траекторія цін на активи ось-ось перерветься.

Зокрема, такі активи, як біткоїн, золото, нафта, облігації та акції у списку S&P 500 рухаються у тандемі один з одним у так званій «автоматичній послідовній кореляції».

На думку Бірмана, це серйозний «ведмежий» сигнал, оскільки він вказує на перекупленість у багатьох секторах.

Але, незважаючи на наявність такого тривожного сигналу, інвестори недооцінюють майбутні ризики для ринку, а індекс VIX коливається близько 17 — на найнижчому значенні, виміряному датчиком волатильності за весь рік.

«При такому типі ринку нема де сховатися, тут немає диверсифікації. Це „чорний лебідь“, тобто бульбашка, яка може луснути будь-якої миті через екзогенний катастрофічний ризик або поєднання будь-якої кількості факторів».

Тим часом кредитна криза після березневих банківських потрясінь також не покращує перспективи бізнесу та економіки, тож інвесторам слід готуватися до волатильності.

Що таке «чорний лебідь»

«Чорний лебідь» — надзвичайна, непередбачувана подія. Але насправді таких в історії досить багато. З 1973 до 2020 року їх офіційно зареєстровано 10.