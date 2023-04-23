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23 квітня 2023, 10:59 Читать на русском

Рейс без пересадок: Укрзалізниця запускає новий рейс з Австрії

24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень. Про це йдеться у повідомленні УЗ в телеграм-каналі.

24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень.
Фото: depositphotos.com

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Шлях повернення з Австрії та Угорщини до України

Відправлятиметься з Відня безпересадковий вагон щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю, продовжуйте свою подорож на поїзді № 750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 — 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно з Києва розпочинайте свій шлях на поїзді № 749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10.

Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Вартість квитка

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці. А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
m0ps
m0ps
23 квітня 2023, 11:11
#
Рейс без пересадок, а билеты надо покупать отдельно… Глупость какая-то, нет?
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 квітня 2023, 11:36
#
Нет Вам же до Чопа надо доехать
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0
mantis05
mantis05
23 квітня 2023, 12:37
#
Так чтобы полностью без пересадок- то надо чтобы война закончилась и ЖД покрытие у нас стало европейского образца
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0
Бедный папа
Бедный папа
23 квітня 2023, 13:06
#
Патриотичный вагон Монако-Чоп-Монако скоро появится?
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