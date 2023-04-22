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22 квітня 2023, 15:03 Читать на русском

Кредитні п'ятирічні дефолтні свопи США зросли до найвищого рівня з 2011 року

Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року через побоювання ринку, що уряд може досягти своєї боргової стелі раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє Reuters.

Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року через побоювання ринку, що уряд може досягти своєї боргової стелі раніше, ніж очікувалося.
Фото: pixabay.com

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Спреди на п'ятирічні кредитні дефолтні свопи США розширилися до 51 базисного пункту, свідчать дані S&P Global Market Intelligence. Це більш ніж удвічі більше, ніж на початку року.

Боргова стеля — це максимальна сума, яку уряд США може позичити шляхом випуску облігацій на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, та інших виплат.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що, країна, ймовірно, досягне встановленого ліміту боргу в $31,4 трлн 19 січня. Це змусить міністерство вжити надзвичайних заходів щодо управління грошовими коштами, які можуть запобігти дефолту до початку червня.

Джерело: Мінфін
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