До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 21 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 21 квітня
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Закриття 21 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,01/40,40
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40,07/40,46
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6/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,55−41,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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