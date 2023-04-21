Курс валют на вечір 21 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 21 квітня Закриття 21 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,01/40,40 40,07/40,46 6/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,55−41,75 грн.

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