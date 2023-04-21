Аналітик RoboForex: курси українських цінних паперів знижуються

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з рівня «CCC+» до «CCC», прогноз щодо них «негативний». Цей крок спричинений рішенням нашої країни провести реструктуризацію свого зовнішнього боргу. Погіршений прогноз відбиває ризики обслуговування боргових зобов'язань у майбутньому. Українські єврооблігації залишаються під впливом традиційної комбінації глобальних настроїв на ринках країн, що розвиваються, та внутрішніх українських чинників. При цьому обсяг торгівлі українськими цінними паперами залишається досить низьким, хоча євробонди України й раніше не мали особливої ​​популярності. Подібний сценарій був очікуваний, оскільки ключові енергетичні об'єкти країни серйозно пошкоджені в ході військового конфлікту. Без повноцінної інфраструктури, що забезпечує генерацію та розподіл енергії, промислове зростання неможливе. Додаткові ризики виникли і у зв'язку із забороною на імпорт української агропродукції у низці країн Східної Європи. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Кредитно-дефолтні свопи України CDS (б. п.). Джерело: dragon-capital.com

Після першого та єдиного на сьогоднішній момент раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Білорусі котирування кредитно-дефолтних свопів нашої країни CDS (фінансового інструменту для страховки від дефолту емітента облігацій) почали знижуватися. Графік демонструє їхній «обвал» до 64,39%.Після успіхів ЗСУ у Харківській області та під Херсоном настрої інвесторів суттєво покращилися. Поточні значення курсів CDS вже давно вищі за рекордні позначки 2015 року, коли в ОРДЛО йшли активні бойові дії і українська делегація вела переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. У результаті із середини серпня минулого року графік практично статичний. Навіть зниження кредитного рейтингу України від агентства S&P Global Ratings не вплинуло на цей інструмент.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2024 році станом на 21.04.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Вартість євробондів оновила історичний мінімум, опустившись до позначки 17,0% від номіналу. На даний момент прибутковість цих паперів, як і раніше, залишається на «сміттєвих» позначках близько 22,5%. Аналітик вважає, що у 2024 році терміни погашення за держоблігаціями будуть знову переглянуті, оскільки ймовірність суттєвого покращення економічної ситуації до цього часу є дуже низькою. Україна, як і зараз, потребуватиме зниження «боргового тягаря» на держбюджет.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,00, а євро досяг позначки 40,80. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.