Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $29 мільйонів

Уряд Канади оголосив про виділення Україні нової військової допомоги на 39 млн канадських доларів ($28,9 млн). Вона містить, зокрема, 40 снайперських гвинтівок та 16 радіостанцій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

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Зазначається, що останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

«Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності», — прокоментувала Ананд.

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Вона також зауважила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.