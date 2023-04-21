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21 квітня 2023, 14:36 Читать на русском

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $29 мільйонів

Уряд Канади оголосив про виділення Україні нової військової допомоги на 39 млн канадських доларів ($28,9 млн). Вона містить, зокрема, 40 снайперських гвинтівок та 16 радіостанцій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

Уряд Канади оголосив про виділення Україні нової військової допомоги на 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

«Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності», — прокоментувала Ананд.

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Вона також зауважила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
21 квітня 2023, 15:25
#
Рашу потрібно викінути з території України
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