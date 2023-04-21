Фондові індекси США та Азії знижуються, нафта продовжує дешевшати: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися

Все через побоювання, що зростають, про те, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати відсоткові ставки, попри уповільнення американської економіки.

Тиск на ринок також спричинив падіння акцій Tesla у четвер майже на 10%: компанія повідомила про скорочення квартального прибутку на тлі зниження цін на електромобілі.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, японський Nikkei подешевшав на 0,2%, південнокорейський Kospi впав на 0,7%, сінгапурський STI скоротився на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 1,1% та 0,6% відповідно.

Blackstone: ринок помиляється, очікуючи зниження ставок ФРС найближчим часом

На думку президента Blackstone Джонатана Грея, Федеральна резервна система навряд чи почне знижувати відсоткові ставки в найближчому майбутньому, оскільки інфляція в США все ще далека від цільового значення 2%.

Березневий звіт про індекс споживчих цін показав, що інфляція досягла 5,2% у річному обчисленні.

Грей вважає, що найімовірнішим сценарієм є підвищення процентних ставок у травні на 0,25%, а потім тривале утримання їх без змін на високому рівні.

Політики ФРС зустрінуться 2−3 травня, щоб ухвалити рішення щодо відсоткових ставок.

Нафта продовжує дешевшати через ознаки уповільнення економіки США

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent знизилися на 2,5% — до $81,02 за барель, а контракти на WTI втратили 2,5% — до $77,2.

На цьому фоні галузевий індекс S&P 500 Energy у четвер знизився на 1,4%, показавши найгіршу динаміку серед усіх секторів у складі S&P 500.

Серед акцій великих енергетичних компаній США у лідерах падіння у четвер: APA Corporation (-2,2%), Marathon Oil (-1,6%), ConocoPhillips (-1,4%) та Kinder Morgan (-1,4%).

Проте, попри останнє зниження, зростання акцій енергетичного сектора у квітні все ще становить 2,8%, тоді як S&P 500 з початку місяця зросло лише на 0,6%.