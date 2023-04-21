У Парижі протестувальники проти пенсійної реформи захопили будівлю біржі Euronext (відео)

Протестувальники проти пенсійної реформи у Франції захопили офіс оператора фондової біржі Euronext, який знаходиться у діловому кварталі Дефанс на околиці Парижа. Про це повідомляє Bloomberg.

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На відео з місця події видно залізничників та інших осіб, які скандують та розмахують профспілковими прапорами. Протестувальники також запалили фаєри усередині будівлі.

Прес-секретар Euronext повідомила, що акція протесту закінчилася о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) у четвер, 20 квітня. При цьому це не вплинуло на роботу біржі і не порушило хід торгів.

Пенсійна реформа

Пенсійна реформа передбачає поступове підвищення офіційного віку виходу на пенсію для чоловіків та жінок з 62 до 64 років до 2030 року.

14 квітня Конституційна рада Франції визнала законною пенсійну реформу, потім у країні пройшли масові протести, які переросли в заворушення та зіткнення з поліцією.

Наприклад, більше сотні протестувальників проти пенсійної реформи зайняли паризьку штаб-квартиру однієї з найдорожчих компаній у світі виробника предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).