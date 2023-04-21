Казахстанський фондовий ринок стає привабливішим для інвесторів

Клієнти Freedom Finance Europe отримали доступ до торгівлі акціями на фондовому ринку Казахстану. Чому цей крок може бути вигідний для інвесторів та які переваги він надає, розповів інвестиційний аналітик Микита Гуппал.

Тепер користувачі торгової платформи Freedom24 можуть інвестувати в акції компаній, що торгуються на Казахстанській фондовій біржі KASE. Інвестори, які шукають нові можливості для диверсифікації свого портфеля, можуть відтепер інвестувати в понад 1,5 тис. цінних паперів, зокрема акції найбільших національних емітентів — нафтогазової компанії КазМунайГаз (KMGZ.KZ), оператора трубопроводів КазТрансОйл (KZTO.KZ) і Народного банку Казахстану (HSBK.KZ).

Перспективи та переваги інвестування на ринку Казахстану

Казахстанський фондовий ринок має великий потенціал для інвесторів, які бажають отримати високу дохідність на свої вкладення та диверсифікувати свій портфель. Уряд Казахстану вживає заходів для поліпшення інвестиційного клімату, що створює додаткові можливості для інвесторів на фондовому ринку.

Інвестування на казахстанському ринку має високий потенціал зростання, обмежений вплив зовнішніх факторів та геополітики, а також може забезпечити високий дивідендний дохід. У 2022 році індекс KASE показав менші втрати порівняно з S&P 500 і ETF на ринки, що розвиваються, від MSCI (EEM). Зростання базової ставки та інфляції не перешкоджає інвестуванню на казахстанському ринку, оскільки місцевий ринок акцій та валюти вже зумів адаптуватися до впливу геополітичних ризиків.

Стан фондових ринків Казахстану та України у порівнянні має свої особливості. Український ринок став жертвою війни та має непрозорість для інвесторів і низьку ліквідність. Казахстан має більш стабільну економічну ситуацію завдяки різноманітним джерелам доходу та розвиненій фінансовій інфраструктурі. Крім того, казахстанський фондовий ринок стійкий та зростає в умовах глобальної невизначеності, що може свідчити про довіру інвесторів до ринку.

Компанії, на які варто звернути увагу

Halyk Bank AO (HSBK) — провідний банк Казахстану з високою дивідендною дохідністю та стабільним рейтингом надійності від міжнародних рейтингових агентств (Fitch Ratings, Moody's і S&P Global Ratings).

Згідно зі звітом за 2022 рік, банк виплатив дивіденди на суму $2.5 млрд, що становить 4% від поточної ринкової вартості його акцій. У 2023 році інвестори очікують 14−17% дивідендної дохідності.

Нещодавно банк оголосив про своє найкраще фінансове півріччя за останні кілька років, збільшивши свій прибуток на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

NAK Kazatomprom AO (KZAP) — один з найбільших виробників урану у світі, який планує збільшити свої обсяги виробництва в найближчі роки.

Одночасно з цим, КазАтомПром є стабільним і надійним партнером для своїх інвесторів, завдяки стратегії диверсифікації своїх активів і високому рівню управління.

Також компанія оголосила про збільшення виробництва уранової руди у 2023 році до 21,5 тисячі тонн і про збільшення загального обсягу виробництва урану до 25,5 тисячі тонн до 2025 року.

Якщо підсумувати, то за останні кілька років KASE продемонстрував значне зростання кількості рахунків і сукупного обсягу торгів. 2020 рік став важливим періодом для місцевого ринку, оскільки зниження як світових, так і місцевих ринків привернуло великий інтерес з боку інвесторів.

У 2022 році на місцевий ринок прийшла величезна кількість нових інвесторів, ймовірно, це було пов'язано зі збільшенням кількості IPO національних компаній. Ці фактори в поєднанні зі стійкими позиціями KASE та його кращими результатами порівняно з бенчмарками, такими як індекс S&P 500 та ETF на ринки, що розвиваються, від MSCI (EEM), підтверджують його значущість та привабливість для інвесторів. Відповідно, для клієнтів, які шукають диверсифікацію для своїх інвестицій казахстанський фондовий ринок надають досить непогані можливості.