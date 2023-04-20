До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро також не змінилось у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 20 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 20 квітня
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Закриття 20 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,11/40,50
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40,11/40,50
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0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,15, євро — 41,45−41,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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