Курс валют на вечір 20 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро також не змінилось у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 20 квітня Закриття 20 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,11/40,50 40,11/40,50 0/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,15, євро — 41,45−41,65 грн.

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