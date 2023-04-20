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20 квітня 2023, 17:40 Читать на русском

Росія готує додатковий податок для іноземних компаній

Росія готує ще одну неприємну несподіванку для іноземних компаній, які готуються піти з країни, плануючи запровадити новий збір на додаток до вимоги продавати свої активи з дисконтом не менше 50% та обов’язкового погодження таких угод з урядом. Про це пише Бізнес.Цензор з посиланням на Bloomberg.

Росія готує ще одну неприємну несподіванку для іноземних компаній, які готуються піти з країни, плануючи запровадити новий збір на додаток до вимоги продавати свої активи з дисконтом не менше 50% та обов’язкового погодження таких угод з урядом.
Фото: 24tv.ua

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Що відомо

До тих іноземних компаній, які продають свої російські активи, також застосовуватиметься податок на непередбачувані доходи, який запроваджується в Росії.

Співрозмовники видання уточнюють, що розмір податку може залежати від ціни, погодженої в рамках продажу активів, проте винятків не буде, тому що російський бюджет потребує грошей.

Зіткнувшись із масовим виходом іноземних компаній після вторгнення в Україну минулого року, російський уряд почав стягувати додаткову плату через так званий «добровільний внесок» до бюджету, і вимагати знижки при продажу активів для компаній з країн, які він вважає недружніми.

Читайте: За рік війни вихід з РФ завершили лише 6% іноземних компаній — KSE Institute

Але через зростання дефіциту федерального бюджету Росія вживає додаткових заходів, щоб забезпечити зростання видатків на війну в Україні. За винятком нафтової, газової та вугільної промисловості, через новий податок уряд Росії планує зібрати додаткові 300 мільярдів рублів ($3,7 мільярда) шляхом стягнення 10% надприбутків, отриманих у 2021−2022 роках порівняно з попередніми двома роками.

За словами економіста московського Locko-Invest Дмитра Польового, основний тягар нового податку ляже на підприємства хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості, а також на банки.

Необхідність сплачувати більше грошей Росії додатково ускладнить процес виходу іноземних компаній з цієї країни.

Джерело: Мінфін
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