Валютний прогноз: ФРС рішуче налаштована на підвищення облікової ставки

Президент ФРС Сент-Луїс Джеймс Буллард (James Bullard) не вірить у ризики рецесії в економіці США. На його думку, регулятор повинен підвищувати облікову ставку та скорочувати баланс доти, доки інфляція не досягне цільових значень. Економічне зростання все одно продовжуватиметься, хоч і не такими значними темпами. Головне зараз — це перемога над цінами. Проте, незрозуміло, як США зможуть знизити вартість нафти після нещодавнього рішення ОПЕК+ про скорочення щодобового видобутку. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0833, а опір — на 1,1069. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1134, де можливе формування нового рівня опору та консолідація ціни. Якщо долар США закріпиться під позначкою 1,0974, то він зможе зміцнитися до 1,0755.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF підтримку на позначці 0,9018 було пробито. Рівень опору тепер змістився на 0,9121, а підтримка знаходиться на позначці 0,8861. У разі закріплення вище 0,9118 доларів зросте до рівня 0,9346. В іншому випадку він може послабити до 0,8775.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6619. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY було сформовано новий рівень підтримки на 133,87. На даний момент USD прагне досягти позначки 135,48. Для цього йому необхідно закріпитись над рівнем 134,61. В іншому випадку він ослабне до 132,55.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2324, а опір — на 1,2526. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6160. Опір знаходиться на позначці 0,6317. У разі його пробою долар США може послабитись до 0,6506.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3332. Опором тепер стане позначка 1,3554. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3412, ймовірне зростання долара США до 1,3605. Несподіване зміцнення CAD може розпочатися у разі подорожчання нафти.