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20 квітня 2023, 14:37 Читать на русском

У Росії майже закінчилися іномарки масового сегменту

У Росії її практично вичерпані запаси нових іноземних автомобілів середньої цінової категорії. Про це пише російське видання «Известия».

У Росії її практично вичерпані запаси нових іноземних автомобілів середньої цінової категорії.

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Калина замість іномарок

Російські представництва Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault та Hyundai на своїх сайтах пропонують трохи більше 300 таких машин.

В асоціації «Російські автомобільні дилери» кажуть, що рахунок реально доступних авто йде на десятки. Через дефіцит автомобілів середньої цінової категорії їх вартість зросла в 1,5−2 рази.

Ввозити масовий сегмент по паралельному імпорту невигідно — фінальна ціна, яка збільшилася через складну логістику, відлякає споживача, але поточна ситуація може допомогти російському автопрому, вважають експерти.

Виробництво авто в Росії впало до історичного мінімуму

«Якщо говорити про реальні запаси, то рахунок пішов не на тисячі і не на сотні, а на десятки. Деяких марок, наприклад Renault, не залишилося зовсім», — повідомили у пресслужбі РОАД.

Джерело: Мінфін
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