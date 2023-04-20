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20 квітня 2023, 12:34 Читать на русском

Білий дім планує ввести значні обмеження на інвестиції у Китай

Адміністрація президента США Джо Байдена роками розділялася на найвищому рівні щодо того, наскільки агресивно обмежувати економічну взаємодію з Китаєм. Але зараз офіційні особи, схоже, наближаються до домовленості щодо однієї з ключових спроб стримувати технологічний і військовий підйом Пекіна. Про це повідомляє Рolitico.

Адміністрація президента США Джо Байдена роками розділялася на найвищому рівні щодо того, наскільки агресивно обмежувати економічну взаємодію з Китаєм.
Фото: dialog.ua

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Безпрецедентні правила, що обмежують американські інвестиції в Китаї, очікуються вже в цьому місяці. Адміністрація президента почала інформувати галузеві групи, а Торгова палата готує загальні положення виконавчого наказу, який, як очікується, вимагатиме від компаній повідомляти уряд про нові інвестиції в Китай.

Події відбуваються в особливо делікатний момент для адміністрації, яка намагається згладити напруженість і підтримувати торговельні зв'язки з Пекіном, оскільки обидві економіки перебувають на межі рецесії.

«Ця „хода по канату“ підкреслює виклики, з якими стикається Байден під час посилення зусиль приборкати одну з найбільших у світі військових та економічних держав», — пише видання.

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США готують серію дій, спрямованих проти критичних частин китайської економіки. Окрім очікуваного виконавчого наказу про інвестиції, він також розглядає потенційну заборону широко популярного китайського застосунку TikTok.

Ці кроки відбулися після агресивних торговельних дій минулого року, коли адміністрація запровадила нові правила експорту, які прагнули підірвати сектор мікрочіпів у Пекіні, і ухвалила масштабну промислову політику, спрямовану на те, щоб позбутися залежності від китайської економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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